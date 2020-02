जामिया लाइब्रेरी में पुलिसिया कार्रवाई के वायरल वीडियो पर यूनिवर्सिटी के अधिकारी का खुलासा

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर कथितरूप से 15 दिसंबर 2019 का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस जामिया मिलिया इस्लामिया की लाइब्रेरी में बैठे छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है। इस वीडियो के बारे में जामिया के अधिकारियों ने रविवार को कहा कि यह विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के उस हिस्से का लग रहा है जहां पर शोध छात्र बैठते हैं।

जामिया के प्रवक्ता अहमद अजीम ने रविवार को कहा, "प्रथम दृष्टया सीसीटीवी फुटेज डॉ. जाकिर हुसैन लाइब्रेरी के एमफिल और पीएचडी सेक्शन की लग रही है। हमें यह भी पता चला है कि इस फुटेज को जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जारी किया है। हमने सारी जानकारी इस मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस को सौंप दी है।"

इससे पहले रविवार दिन में दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त (अपराध) प्रवीर रंजन ने मीडिया से बातचीत में कहा था, "हमने अभी सामने आए जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी (लाइब्रेरी) के इस ताजा वीडियो (15 दिसंबर) का संज्ञान लिया है। हम मामले की जांच कर रहे हैं।"

Ahmad Azeem, Jamia Millia Islamia University PRO: Prima facie, the CCTV footage seems to be of MPhil. & Ph.D. section in Dr. Zakir Husain Library. We have also come to know that the footage has been released by Jamia Coordination Committee. Delhi Police is investigating the case. https://t.co/L2knkXqmyQ pic.twitter.com/NTSN5tAK4K