जामिया प्रदर्शनः चेतन भगत का मोदी सरकार पर निशाना, छात्रों के धैर्य का इम्तिहान ना लें

नई दिल्ली। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में रविवार को हुई हिंसा ने 24 घंटे के अंदर देशभर के कई इलाकों में उग्र रूप ले लिया है। सोमवार को ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। जहां चीफ जस्टिस ने इस मामले में सख्ती बरती और कहा कि छात्र होना आपको इस प्रकार हिंसा का अधिकार नहीं देता है। जामिया मामले पर अब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच देशभर की जानी मानी हस्तियां इस मामले पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं।

इन्हीं में से एक युवाओं के आइकन और इन दिनों सबसे ज्यादा विकलने वाले लेखक चेतन भगत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्वीट के जरिये चेतन भगत ने मोदी सरकार को जमकर लताड़ा।

Crashing the economy. Making jobs vanish. Shutting down Internet. Sending police in libraries. The youth may have patience , but don’t test the limits of it.