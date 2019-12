जामिया के छात्रों ने चुना CAA के विरोध का अनोखा तरीका, सड़क साफ कर जीता दिल

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के चौथे दिन जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने अनोखा तरीका चुना। मंगलवार को प्रदर्शनकारी छात्रों और स्थानीय लोगों ने वहां फैलाए गए कचड़े को साफ कर विश्वविद्यालय के आसपास की सड़कें स्वच्छ बनाईं।

जामिया के एक छात्र ने कहा, "यह हमारा परिसर है और हमें चाहिए कि हम इसे साफ रखें। भीड़ का प्रबंधन कर रहे विश्वविद्यालय के छात्रों ने फैसला किया कि प्रदर्शनकत्ताओं और आने जाने वाले लोगों के द्वारा फैलाए गए कचड़े को इकट्ठा करने का कार्य वह करेंगे। हमने विश्वविद्यालय परिसर क्षेत्र से कूड़ा इकट्ठा किया और बाद में परिसर के पास कचरे के डब्बों में इसे फेंक दिया गया।"

एक अन्य छात्र फराज खान ने कहा, "जैसा कि हम सीएए और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्ट्रार (एनआरसी) पर अपना विरोध जारी रखते है, हम सुनिश्चित करते हैं कि विरोध स्थल यानी गेट नंबर 7 को स्वच्छ रखा जाए। हमने डिस्पोजेबल पानी की बोतलें, बिस्कुट के पैकेट, पेपर कट जैसे कचरे को इकट्ठा किया। चाय के कप, छोड़े गए पोस्टर और अन्य सामान को डस्टबिन में डंप किया गया।"

