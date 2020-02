जामिया मामले में सामने आया नया वीडियो, कैंपस के अंदर से पत्थरबाजी करते दिखे लोग

नई दिल्ली। जामिया हिंसा के नए आयामों को पेश करने के तहत बीते सप्ताह कई तरह के वीडियो जारी किए गए हैं। इसी क्रम में मंगलवार को एक और वीडियो जारी किया गया, जिसमें कथित दंगाइयों को जामिया मिलिया इस्लामिया परिसर के अंदर से पत्थर फेंकते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो के जारी होने के साथ ही छात्रों और पुलिस के बीच लड़ाई का नया दृष्टिकोण सामने आ गया है। वीडियो के स्रोत और सत्यता की प्रमाणिकता होना बाकी है।

मामले को लेकर जारी अधिकतर वीडियो में 15 दिसंबर 2019 की तिथि लिखी हुई है। यह वही दिन है, जिस दिन पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई थी और पुलिस ने कथित रूप से विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के अंदर घुसकर छात्रों की लाठी से पिटाई की थी।

मंगलवार को जारी वीडियो में दिख रहा है कि कथित दंगाई विश्वविद्यालय परिसर के अंदर से पथराव कर रहे हैं। वीडियो में समय 15 फरवरी की शाम का ही दिख रहा है। एक वीडियो में, लोगों को केंद्रीय पुस्तकालय के प्रवेशद्वार से पथराव करते हुए देखा जा सकता है।

एक अन्य वीडियो में बड़ी संख्या में लोगों को विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में घुसते देखा जा सकता है। इनमें से कई पुस्तकालय के अंदर दौड़ रहे हैं। कुछ को हाथों में कुर्सी लिए देखा जा सकता है। इन वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि न तो विश्वविद्यालय प्रशासन और न ही पुलिस ने की है।

Ahmad Azeem, Jamia Millia Islamia University PRO: Prima facie, the CCTV footage seems to be of MPhil. & Ph.D. section in Dr. Zakir Husain Library. We have also come to know that the footage has been released by Jamia Coordination Committee. Delhi Police is investigating the case. https://t.co/L2knkXqmyQ pic.twitter.com/NTSN5tAK4K