15 देशों के राजनयिक पहुंचे श्रीनगर, मकसद घाटी के हालात टटोलना

श्रीनगर। घाटी के हालात का जायजा लेने 15 विदेशी राजनयिक बृहस्पतिवार को जम्मू एवं कश्मीर (Jammu and Kashmir latest news) के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। बीते वर्ष अगस्त में विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने वाले अनुच्छेद 370 (article 370 kashmir) को हटाने के बाद से पहली बार विदेशी राजनयिक यहां पहुंचे हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में अमरीकी दूत केनेथ आई जस्टर समेत 15 अन्य देशों के राजनयिकों का काफिला बृहस्पतिवार को स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट से श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचा। यहां पर घाटी के तमाम अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

इन सभी विदेशी राजनयिकों का एक रात जम्मू में रुकने का भी कार्यक्रम है। इन विदेशी राजनयिकों के नए केंद्र शासित प्रदेश के उप-राज्यपाल जीसी मुर्मू के साथ ही सिविल सोसाइटी के सदस्यों से भी मुलाकात करने की संभावना है।

Sources: A delegation of 15 foreign envoys reached Srinagar and are currently being briefed by Indian Army on security situation. Delegation includes envoys from USA,Argentina,South Korea,Uzbekistan,Bangladesh,Norway,Maldives,Niger and Morocco. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/GilcvzVmX1