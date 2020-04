जम्मू एवं कश्मीरः शोपियां मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने तीन आतंकवादी किए ढेर

श्रीनगर। जम्मू एवं कश्मीर ( Jammu and Kashmir ) के शोपियां जिले ( shopian district ) के जैनपोरा में मंगलवार शाम से जारी मुठभेड़ में तीन आंतकवादी ( terrorists ) माग गिराए गए हैं। कश्मीर जोन की पुलिस द्वारा बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी गई।

पुलिस के मुताबिक भारतीय सेना की 55 आरआर (राष्ट्रीय राइफल्स), शोपियां पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त अभियान कल शुरू हुआ और रात भर जारी रहा। अब तक दो आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं।

पुलिस ने कहा, "शोपियां मुठभेड़ में एक और अज्ञात आतंकवादी मारा गया। कुल तीन आतंकवादी अब तक ढेर कर दिए गए हैं। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और समय आने पर आगे की जानकारी दी जाएगी।"

#UPDATE 1 more unidentified terrorist killed in Shopian encounter. Operation still going on. Further details shall follow: Kashmir Zone Police



Total 3 terrorists neutralised so far. https://t.co/TXSmgO6qYm