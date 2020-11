जम्मू-कश्मीर: कोरोना संक्रमण के 351 नए मामले सामने आए

श्रीनगर। जम्मू एवं कश्मीर में कोरोना संक्रमण के 351 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 12 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ बीते 24 घंटों में संक्रमितों की कुल संख्या 1,06,899 हो गई है। वहीं करीब 5,431 सक्रिय मामले हैं। यहां पर अब तक 1641 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन ने यहां पर बाहर से आने वालो लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की हिदायत दी है।

इसके साथ लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की अपील की है। एक दिन पहले यहां पर काफी अधिक मामले सामने आए थे। केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों से शनिवार को 628 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अब 98,640 लोग कोरोना से उबर चुके हैं।

351 new #COVID19 cases, 608 recoveries & 12 deaths reported from J&K today. Total positive cases now at 1,06,899, including 5,431 active cases, 99,827 recoveries & 1,641 deaths: Govt of UT of Jammu & Kashmir pic.twitter.com/hQWLVB6mrm