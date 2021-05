जम्मू-कश्मीर: सोपोर में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ जारी, दो आतंकी ढेर

सोपोर। जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षाबल लागातार अभियान चला रहे हैं, जिससे आतंकी बौखला गए हैं। बैखलाए आतंकी घाटी को दहलाने की साजिश में जुटे हैं, लेकिन मुस्तैद भारतीय सेना आतंकियों की हर साजिश को नाकाम कर दे रही है।

अब इसी कड़ी में कश्मीर के सोपोर में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस दौरान सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को मार गिराया है। फिलहाल, तलाशी अभियान जारी है। इस ऑपरेशन को सेना की 22-आरआर (राष्ट्रीय राइफल्स), सीआरपीएफ, कुपवाड़ा पुलिस और सोपोर पुलिस की संयुक्त टीम अंजाम दे रही है।

यह भी पढ़ें :- जम्मू-कश्मीर: सोपोर में आतंकी मुठभेड़ के बीच सुरक्षाबलों ने गर्भवती महिला को सुरक्षित निकाला

आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को गुप्त सूचना मिली कि सोपोर के नाथीपोरा इलाके में कुछ आतंकी छिपे हैं। इसके बाद मौके पर पहुंचे सुरक्षाबलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। खुद को घिरता देख आतंकियों ने सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम को निशाना बनाना शुरू कर दिया।

इसके बाद सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई की। पहले आतंकियों को आत्मसमर्पण के लिए कहा गया। जब वे नहीं माने तो जवाबी फायरिंग करते हुए दो को ढेर कर दिया। फिलहाल पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है।

One foreign #terrorist involved in #killing of two councillors and a policeman, is trapped in the #encounter: IGP Kashmir @JmuKmrPolice https://t.co/qHK50NC8cd