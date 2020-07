Jammu-Kashmir: LET Top Commander इश्फाक खान ढेर, IG बोले- आतंकियों से मुक्त हुआ Srinagar

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में (Jammu-Kashmir) सुरक्षाबलों के हाथ बड़ी सफलता लगी है। सुरक्षाबलों ( Security Force ) ने एक सैन्य कार्रवाई ( military action) के बीच श्रीनगर में लश्कर-ए-तैयबा ( Lashkar-e-Taiba ) के आतंकी (Terrorist) को मार गिराया है। मुठभेढ़ में ढेर आतंकी ( Terrorist Killed in Encounter ) के पहचान इश्फाक रशीद खान के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार पुलिस ( Jammu-Kashmir Police ) को श्रीनगर ( Srinagar Encounter ) में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। जिसके चलते पुलिस ने पूरे इलाके की नाकाबंदी करते हुए सर्च आॅपरेशन ( Search operation ) शुरू किया। इस दौरान सुरक्षाबलों ने आतंकियों से आत्मसमर्पण करने की बात कही, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दिया। भारतीय सैनिकों ने भी तुरंत मोर्चा संभालते हुए आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। इस दौरान हुई गोलीबारी में भारतीय जवानों ने आतंकी को मार गिराया।

After killing of Lashkar-e-Taiba terrorist Ishfaq Rashid Khan yesterday, no resident of Srinagar district in terrorist ranks now: Vijay Kumar, Inspector-General of Police (IGP), Kashmir. (File pic) pic.twitter.com/solJnOQFDK