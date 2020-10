Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha ने IPFC का उद्घाटन किया

नई दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ( Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha ) ने मंगलवार को श्रीनगर में बौद्धिक संपदा सुविधा केंद्र (IPFC) का उद्घाटन किया। जम्मू और कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि उपराज्यपाल ने वर्चुअल मोड के माध्यम से केंद्र का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इससे पहले मनोज सिन्हा ने कहा कि 3-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली को जम्मू-कश्मीर में पहली बार लागू किया जा रहा है। भर्ती के लिए 24,000 पदों की पहचान की गई है।

Lieutenant Governor Manoj Sinha today inaugurated Intellectual Property Facilitation Centre (IPFC) at Jammu and Sub-Centre at Srinagar through virtual mode: Department of Information & Public Relation, Jammu and Kashmir pic.twitter.com/nntFfKzj9A