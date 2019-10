जम्मू-कश्मीर में पोस्ट पेड मोबाइल सेवा शुरू होते ही लोगों को सता रहा है एक और डर

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से करीब 71 दिन बाद एक बार फिर फोन की घंटियां बजने लगी हैं। पोस्टपेड मोबाइल सेवा भी शुरू कर दी गई। लेकिन इन सब सुविधाओं के शुरू होने के बाद भी लोगों को खुशी नहीं है। बल्कि उन्हें एक डर सता रहा है।

शनिवार को जब सरकार ने ऐलान किया कि 69 दिन से बंद पड़ी मोबाइल सेवाएं कश्मीर में शुरु की जाएंगी, तो लोगों ने एक राहत की सांस ली। लेकिन उनकी ये राहत चंद लम्हों में ही काफूर हो गई।

जम्मू-कश्मीर के लोगों को अब इस बात का डर सता रहा है कि फोन, मोबाइल शुरू होने के बाद सरकार उनके फोन टैप कर सकती है। उन्हें लगता है कि वे जिस किसी को भी कॉल करेंगे, सुरक्षा एजेंसियों की नजर उनके फोन पर बनी होगी।

Postpaid mobile services restored in the remaining parts of Jammu & Kashmir. Visuals from Srinagar. pic.twitter.com/ncm3NJD1b6