जम्मू कश्मीर: बारामूला में मारे गए लश्कर के 2 आतंकी, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी

नई दिल्ली। एक ओर देश में नई सराकर का गठन होने जा रहा है, तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर ( jammu kashmir ) में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ हो रही है। घंटों चले ऑपरेशन के बाद बारामूला जिले में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा ( Lashkar e Taiba ) के दो आतंकियों को मार गिराया है।

मोदी के शपथ ग्रहण में नहीं शामिल होगा परिवार, बहन बोलीं- नहीं मिला निमंत्रण

सोपोर के डांगरपोरा गांव में मुठभेड़

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों की सटीक पहचान की जा रही है, लेकिन दोनों एलईटी संगठन से हैं। मुठभेड़ स्थल पर तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षाबलों ने आतंकियों को सोपोर इलाके के डांगरपोरा गांव में ढेर किया है।

मोदी कैबिनेट में शामिल हुए अमित शाह तो BJP का अगला अध्यक्ष कौन होगा?

#UPDATE: Two terrorists neutralised in an encounter in Danger Pora area of Sopore in Baramulla. #JammuandKashmir https://t.co/LnjydwqIfM