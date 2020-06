Jammu-Kashmir : शोपियां एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर, तलाशी अभियान जारी

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) में सेना का आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी है। रविवार को सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर ( South Kashmir ) के शोपियां ( Shopian ) मुठभेड़ में पुलिस और सुरक्षाबलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। फिलहाल सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। एहतियातन शोपियां के मुठभेड़ वाले इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है।

मुठभेड़ से पहले सुरक्षाबलों को सूचना मिली थी कि रेबन गांव में कई आतंकवादी छिपे हैं। मौके पर सुरक्षाबलों और पुलिस की टीमों ने इलाके की घेराबंदी की। आतंकियों से सरेंडर करने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों की फायरिंग के जवाब में सुरक्षाबलों ने भी गोलियां चलाईं। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षाबलों ने तीन आतंवादियों को मार गिराया।

#RebanShopianEncounterUpdate: So far 03 unidentified #terrorists killed. Operation going on. Further details shall follow. @JmuKmrPolice https://t.co/jFiwGS4p4f