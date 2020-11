Jammu-Kashmir : गुपकर घोषणा के खिलाफ सड़क पर उतरे डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) में धारा 370 की बहाली को लेकर पीपल्स अलायंस फार गुपकर ( People Alliance for Gupkar) घोषणा के बाद से सियासी संकट सुलझने के बजाय और उलझ गई है। शनिवार को इस घोषणा के खिलाफ डोगरा फ्रंट ( Dogra Front ) के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान फ्रंट के कार्यकर्ताओं गुपकर के खिलाफ नारे लगाए और जम्मू-कश्मीर में यथास्थिति बहाल रखने की मांग की।

Jammu & Kashmir: Dogra Front workers stage a protest in Jammu against the Gupkar Declaration. pic.twitter.com/W7dqlmU0U3