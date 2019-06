जम्मू कश्मीर: पुलवामा में मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने मार गिराया एक आतंकी

नई दिल्ली। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल क्लियर जारी है। इसी कड़ी में दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। लस्सीपोरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद जवानों ने सर्च ऑपरशेन चलाया था। खुद को घिरा देख आतंकियों ने गोलीबारी शुरु कर दी। सुरक्षाबल के जवानों ने भी अंधाधुंध गोलीबारी आतंकियों को घेर लिया है। मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की खबर है।

Jammu and Kashmir: Exchange of fire underway between terrorists and security forces in Lassipora of Pulwama district. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/Iof2CmzXFG