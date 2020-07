Jammu Kashmir: Pulwama में मुठभेड़ जारी, एक आतंकी ढेर, सेना का जवान भी शहीद

नई दिल्ली। एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) से जूझ रहा है। वहीं, दूसरी तरफ घाटी में आतंकी गतिविधि लगातार जारी है। आलम ये है कि हर दिन सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ ( Encounter ) हो रही है। वहीं, एक बार फिर पुलवामा ( Encounter in Pulwama ) जिले के गुसु गांव में मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है। जबकि, एक भारतीय जवान ( Indian Soldier ) भी शहीद हुआ है।

पुलवामा में Encounter जारी

जानकारी के मुताबिक, सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि गुसु गांव (Goosu ) में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। सूचना के आधार सेना ( Indian Army ) की टीम इलाके में पहुंची और घेराबंदी शुरू कर दी। इसके बात जैसे ही सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आतंकियों ने उनपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय सेना की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। इस मुठभेड़ ( Encounter ) में जहां अब तक एक आतंकी को मार गिराया गया है। वहीं, एक भारतीय जवान भी शहीद हो गया। जबकि पुलिस का एक जवान घायल बताया जा रहा है। एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ( Jammu Kashmir Police ), 53 आरआर ( RR ) और CRPF की एक संयुक्त टीम गुसु इलाके सर्च ऑपरेशन ( Search Operation ) चला रही है। बताया जा रहा है कि तीन से चार आतंकी इलाके में छिपे हैं। फिलहाल, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है।

#UPDATE: One terrorist has been neutralised in the ongoing encounter. Operation underway: Kashmir Zone Police https://t.co/AJj9vG3jSw