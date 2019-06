FIRST TO LAST: देश-दुनिया की सुबह से रात तक की 10 बड़ी खबरें

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षाबलों पर आतंकी हमला यूपी बार काउंसिल अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ाया गया कैबिनेट की बैठक में नए तीन तलाक बिल को मंजूरी गुजरात के पश्चिमी तट की ओर बढ़ रहा तूफान वायु चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस ने पार्टी की कोर कमेटी की भंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान पाकिस्तान होकर नहीं जाएगा आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार के लिए राहत भरी खबर विश्व कप 2019: पाकिस्तान को 308 रन का टारगेट Super 30 के लिए उदित नारायण ने बिखेरा अपनी आवाज का जादू