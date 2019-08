आर्टिकल 370 हटने के बाद भी श्रीनगर के सचिवालय पर फहरा रहा जम्मू-कश्मीर का झंडा

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 और अनुच्छेद 35A हटने के बाद सियासत गर्म है। आलम ये है कि घाटी में तेजी से बदलाव शुरू हो गए हैं। अनुच्छेद 370 के हटते ही जम्मू-कश्मीर में एक निशान, एक विधान भी लागू हो गया है। लेकिन, श्रीनगर स्थित सचिवालय पर भारत के राष्ट्रध्वज के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर का झंडा अभी भी लगा हुआ है।

एक न्यूज एजेंसी की ओर से जारी की गई तस्वीरों में यह स्पष्ट दिख रहा है कि श्रीनगर स्थित सचिवालय के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज के साथ-साथ कश्मीर का झंडा लगा हुआ है।

जबकि, नए नियम के अनुसार कश्मीर के झंडे की मान्यता खत्म हो गई है। गौरतलब है कि अब तक जम्मू-कश्मीर का अलग झंडा और संविधान था जो कि अनुच्छेद 370 और 35 ए हटने के बाद रद हो गया।

Latest visuals from Civil Secretariat in #Srinagar, where #JammuAndKashmir flag along with Tricolor flies atop the building. https://t.co/ezTUyumVix