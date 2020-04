जम्मू-कश्मीर: सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता, कुलगाम में चार आतंकयों को किया ढेर

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) सुरक्षाबलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षाबलों ने दक्षिण कश्मीर ( South Kashmir ) के कुलगाम में एक मुठभेड़ ( Kulgam Encounter ) के दौरान चार आतंकियों को मार गिराया है।

जानकारी के अनुसार सुरक्षाबलों को गुदर इलाके ( Gudder area ) में कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। भारतीय सेना, सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया।

इस दौरान सुरक्षाबलों ने आतंकियों से आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इस पर सुरक्षाबलों ने आतंकियों को मुंहतोड़़ जवाब दिया।

लॉकडाउन में बारात लेकर पहुंच गया दूल्हा, पुलिस ने बॉर्डर पर दुल्हन को बुलाकर कराए फेरे

Jammu & Kashmir: Four terrorists have been killed in the encounter between personnel of Indian Army, Central Reserve Police Force, police & terrorists in Gudder area of Kulgam district. Operation is still underway. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/x1pWBQwiiy

मुठभेड़ के दौरान सुरक्षाबलों ने चार आतंकियों को मार गिराया। हालांकि इस गोलीबारी में सेना के एक मेजर भी घायल हो गए।

फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले दक्षिण कश्मीर के ही पुलवामा में शनिवार को सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को मार गिराया था।

सुरक्षाबलों ने यहां अवंतीपोरा के गोरीपोरा गांव में मुठभेड़ में दो आतंकवादी और उनके एक सहयोगी के ढेर कर दिया था।

संघ प्रमुख भागवत की अपील— कोरोना से घबराएं नहीं, आत्मविश्वास से करें मुकाबला

#UPDATE Two more terrorists have been killed in the encounter between security personnel & terrorists in Gudder area of Kulgam. Operation still going on. More details awaited: Kashmir Zone Police. #JammuAndKashmir https://t.co/ErGBe0jTt2