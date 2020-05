जम्मू-कश्मीर के कठुआ में मिला पाकिस्तान का कबूतर, पैरों में थी कोड लिखी अंगूठी

नई दिल्ली। कोरोना संकट ( Coronavirus ) के बीच भी पाकिस्तान ( Pakistan ) अपनी नापक हरकतों से बाज नहीं आ रही है। सीमा पार से गोलीबारी ( Firing ) और सीज फायर ( Cease Fire Violation ) का उल्लंघन के साथ लगातार भारत में घुसपैठ के लिए कोशिश में जुटा रहता है। इसी कड़ी में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे मनियारी गांव में पाकिस्तानी कबूतर मिलने से हड़कंप मच गया है।

खास बात तो यह है कि इस जासूसी कबूतर ( Pigeon ) के पैर से एक छल्ला मिला है, इसमें सांकेतिक भाषा में कुछ लिखा हुआ है। इस कोड को देखने के बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियां ( Security Agency ) भी अलर्ट ( Alert ) हो गई हैं।

Jammu&Kashmir: Locals in Kathua captured a pigeon near Indian border fences today. Shailendra Mishra, SSP Kathua says, "We don't know from where it came. Locals captured it near our fences. We have found a ring in its foot on which some numbers are written.Investigation underway" pic.twitter.com/76RJilZTFO