किश्तवाड़ में संघ और भाजपा नेता का हत्यारा निकला हिजबुल, तीन खूंखार आतंकी गिरफ्तार

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस ने तीन हिजबुल आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद भी किया है। पुलिस ने भाजपा नेता अनिल परिहार और चंद्रकांत शर्मा हत्याकांड की गुत्थी सुलझ ली है। किश्तवाड़ पुलिस ने बताया कि अनिल परिहार की हत्या के पीछे ओसामा और निसार का हाथ था।

हिजबुल आतंकियों ने किश्तवाड़ में कई घटनाओं को दिया अंजाम

हालांकि हत्या का मुख्य साजिशकर्ता अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। जम्मू रेंज के IG मुकेश सिंह ने कहा कि हिजबुल आतंकियों ने किश्तवाड़ में कई घटनाओं को अंजाम दिया है।

ये भी पढ़ें: बालाकोट में आतंकी फिर सक्रिय, LOC पर पर्याप्त सुरक्षाबल तैनात- सेना प्रमुख

Mukesh Singh, Inspector General of Police (IGP), Jammu Zone: In past 1 year, 4 incidents of terrorists have taken place in Kishtwar. Due to continuous efforts of Kishtwar police, assisted by CRPF, army & NIA team, we have been able to solve all these 4 cases of the past 1 year. pic.twitter.com/ib0U3gzhBo