जम्मू कश्मीर के कई जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में फिर से निम्नस्तरीय हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है। इस खतरे को देखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट ने येलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी किया है।

घाटी में वनों की कटाई की वजह से पिछले कई सालों से हिमस्खलन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। आपदा प्राधिकरण ने फिर से लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है।

Low level (Yellow Alert) avalanche warning for upper reaches of Poonch, Ramban, Doda, Kishtwar, Anantnag, Kulgam, Baramulla, Kupwara, Bandipora, Ganderbal and Kargil districts: Disaster Management Department, Jammu and Kashmir govt