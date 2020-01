,जम्मू-कश्मीर: सुरक्षाबलों के हाथ लगी कामयाबी, अवंतीपोरा में एक आतंक ढेर

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) के अवंतीपोरा ( Awantipora ) से बड़ी खबर सामने आई है। यहां सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ ( Encounter ) के दौरान एक आतंकी को मार गिराया है।

जानकारी के अनुसार सुरक्षाबलों को इस इलाके में दो से तीन आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वहां तलाशी अभियान शुरू किया।

इस दौरान सुरक्षाबलों ने आतंकियों से आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय जवानों की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई के दौरान एक आतंकी ढेर हो गया।

Kashmir Zone Police: Encounter has started in Awantipora. Police & security forces are on the job. Further details shall follow. #JammuAndKashmir