जम्मू-कश्मीर: सरकार ने युवाओं के लिए खोला इंटरनेट फैसिलिटी सेंटर, कई दिनों से बंद हैं इंटरनेट सेवाएं

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटे लगभग 50 दिन हो चुके हैं। तब से घाटी में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। जिसकी वजह से जम्मू-कश्मीर में लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इंटरनेट बंद होने का सबसे बड़ा नुकसान छात्रों को उठाना पड़ रहा है। लेकिन सरकार ने जम्मू-कश्मीर के छात्रों के हितों और भविष्य को ध्यान में रखते हुए पुलवामा में एक इंटरनेट फैसिलिटी सेंटर शुरू किया है।

यह भी पढ़ें-मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, खुलेंगे घाटी में बंद पड़े 50 हजार स्कूल-कॉलेज और मंदिर

इस सेंटर पर जाकर कोई भी छात्र इंटरनेट का उपयोग कर सकता है। साथ ही छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं के फार्म भी भर सकते हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मो. अशरफ हक के मुताबिक, इस इंटरनेट सेंटर पर छात्र यहां आ सकते हैं, इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं और विभिन्न फॉर्म भर सकते हैं। युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

J&K: Govt opens an internet facility centre for students in Pulwama. Mohd Ashraf Hakak, Additional Deputy Commissioner, Pulwama, says, “Students can come here, access internet & fill various forms, as internet facility is unavailable outside in the region.” pic.twitter.com/Wmh04JjS8m