नई दिल्ली। एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस ( coronavirus ) की चपेट में हैं। वहीं, दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) से एक ऐसा मामला सामने आया है जो चर्चा का विषय बन चुका है। यहां जम्मू-कश्मीर पुलिस के साइबर सेल ( Cyber Cell ) प्रमुख को पीएम नरेन्द्र मोदी ( PM Narendra Modi ) के खिलाफ लिखे उन्हीं का पुराना ट्वीट याद दिलाया गया है। यह काम कोई और नहीं बल्कि एक पत्रकार के द्वारा किया गया है, जिसे सोशल मीडिया पोस्ट्स के लिए आतंकवाद-रोधी कानून UAPA के तहत आरोपित किया गया है।

दरअसल, मंगलवार को फोटो जर्नलिस्ट मसर्रत जहरा ( Masrat Zahra ) को साइबर सेल ने पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के कुछ घंटों बाद ही जहरा ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के साइबर सेल के प्रमुख ताहिर अशरफ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे के दुख पर खुश होने वाला करार देने वाले उनके ही पुराने ट्वीट की याद दिलाई । विवाद के बीच साइबर पुलिस विंग के पुलिस अधीक्षक ताहिर अशरफ को 2013 में पोस्ट किए गए अपने ट्वीट को हटाने के लिए मजबूर किया गया था।

Tahir Ashraf arrest yourself. Your tweet will be threat to national Sovereignty. @Sheikhzahid402 @FaisalMajeed0 pic.twitter.com/sG7zaeetyH