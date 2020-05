जम्मू-कश्मीर: कुलगाम में आतंकी हमला, पुलवामा के हेड कांस्टेबल मोहम्मद अमीन हमले में शहीद

श्रीनगर। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) महामारी के बीच भी जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में सुरक्षाबलों को आतंकवादियों से दो-दो हाथ करना पड़ रहा है। शनिवार को दक्षिण कश्मीर में के कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें राज्य पुलिस का एक जवान शहीद हो गया।

आतंकियों के हमले में पुलवामा के मोम्मद अमीन हुए शहीद

जानकारी के मुताबिक, यारीपोरा इलाके में स्थित फ्रीसल पुलिस चौकी के पास आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। इस हमले में हेड कांस्टेबल मोहम्मद अमीन गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए मोहम्मद अमीन को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मोहम्मद अमीन पुलवामा के रहने वाले थे। वहीं संदिग्ध आतंकवादियों की तलाश के लिए सुरक्षाबलों ने तलाशी अभियान चलाया हुआ है।

आतंकियों ने ग्रेनेड से भी किया हमला

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, यह हमला शाम 5:30 बजे के करीब हुआ है। कुलगाम के फिसल यारीपोरा इलाके में कुछ संदिग्ध आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षाबलों के संयुक्त नाके को निशाना बनाते हुए अचानक फायरिंग शुरू कर दी। पहले तो आतंकवादियों ने नाका पर ग्रेनेड दागा फिर गोलियां बरसाते हुए वहां से फरार हो गए।

बडगाम में लश्कर के पांच आतंकी हुए थे गिरफ्तार

आपको बता दें कि शनिवार को ही बडगाम इलाके में पुलिस, 53 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ ( CRPF ) की 153 बटालियन के जॉइंट ऑपरेशन में लश्कर ए तैयबा के पांच आतंकियों को गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार आतंकियों में जहूर वानी भी शामिल है। इसके अलावा लश्कर का एक ठिकाना भी सुरक्षाबलों के हाथ लगा, जहां से भारी मात्रा में असलहा बारूद मिला है।

Jammu & Kashmir: The policeman, who was injured in the attack by terrorists at a police naka party in Frisal area of Kulgam district today, has succumbed to his injuries. He has been identified as Head Constable Muhammad Amin https://t.co/YUdH3ho0bs