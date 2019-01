जम्मू-कश्मीर: बारामूला में 3 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में आज फिर 3 आतंकी को मार गिराया गया है। बारामूला में सुरक्षाबलों ने तीन आतंकियों को ढेर कर दिया। पिछले दो दिनों में घाटी में 9 आतंकियों को मार गिराया गया है। बुधवार को बारामूला में आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। इसी दौरान सुरक्षाबलों ने उन्हें घेर कर ढेर कर दिया। कुछ और आतंकी के छिपे होने की आशंका है। सुरक्षाबलों ने इलाके को सील कर सर्चिंग अभियान तेज कर दिया है।

Three terrorists killed in an encounter with security forces in Baramula #JammuAndKashmir pic.twitter.com/RWLnXdJ7fz

Jammu & Kashmir: An encounter has broken out between security forces and terrorists at Binner Top in Baramullah, 2-3 terrorists are reported to be trapped