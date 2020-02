जम्मू-कश्मीर: शाह फैसल के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई, PSA के तहत मुकदमा दर्ज

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में एक बार फिर सियासी माहौला गरमाया हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ( NC ) के नेता उमर अब्दुल्ला ( Omer Abdullaha ) और पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ( Mehbooba Mufti ) के बाद अब शाह फैसल ( Shah Faesal ) के खिलाफ PSA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अचानक शाह फैसल पर पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट लगाया है।

IAS की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए शाह फैसल फिलहाल जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट ( JKPM ) के अध्यक्ष हैं। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद शाह फैसल को पिछले साल 14 अगस्त को सीआरपीसी की धारा 107 के तहत हिरासत में लिया गया था। हालांकि, बाद में उन्हें कस्टडी में लेकर एमएलए हॉस्टल में रखा गया था। जानकारी के मुताबिक, अभी ये तय नहीं है कि शाह फैसल को उनके घर में शिफ्ट किया जाएगा या एमएलए हॉस्टल में ही रखा जाएगा। लेकिन, पीएसए लगने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई है।

