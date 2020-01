जम्मू-कश्मीर: CRPF काफिले पर आतंकी हमला, इलाके को सील कर सर्च ऑपरेशन तेज

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर आंतकियों ने सुरक्षाबलों को निशाना बनाया है। अनंतनाग जिले में आतंकियों ने CRPF के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की है। हालांकि इस फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अनंतनाग-पहलगाम सड़क पर सरनाल अनंतनाग के पास हुई है।

बारामूला में सर्च ऑपरेशन जारी

सेना ने पूरे इलाके को सील कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि कई आतंकी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। वहीं बारामूला जिले में पुलिस और सेना की संयुक्त सर्च कार्रवाई में IED बरामद किया गया है। पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है।

Jammu and Kashmir: In a joint operation, police and army have recovered IED in Sopore's Rafiabad, in Baramulla district; more details awaited