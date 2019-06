जम्मू कश्मीर: त्राल में CRPF कैंप पर आतंकियों ने किया हमला, सुरक्षाबलों ने 2 को मार गिराया

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के त्राल में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला हुआ। आतंकी ने कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया। इस कैंप में CRPF की 180 बटालियन के जवान रहते हैं। कैंप के आसपास कई आंतकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद सुरक्षाबलों की ओर से जमकर फायरिंग की गई। कुछ देर चली मुठभेड़ के बाद 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारुद और हथियार बरामद हुए हैं।

यह भी पढ़ें: आडवाणी को गिरफ्तार करने वाले आरके सिंह को दूसरी बार मोदी कैबिनेट में जगह

#UPDATE Jammu & Kashmir Police on today's encounter in Tral, Pulwama: Two terrorists killed in the operation, arms & ammunition recovered. Identities & affiliations of the terrorists being ascertained. https://t.co/QmSyNpqeKV