जम्मू-कश्मीर: सोपोर में आतंकवादियों ने पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से किया हमला, 2 पुलिसकर्मी घायल

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमला कर दिया है। हमले में दो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हमले के बाद फरार आतंकवादियों की तलाश में पूरे इलाके को सील कर दिया गया है।

Jammu & Kashmir: Terrorists lobbed a Grenade at Sopore Police Station, 2 policeman injured, area cordoned off. More details awaited. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/Zje9231buR

वहीं, जम्मू-कश्मीर के डोडा में शुक्रवार को भारतीय सेना और पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया है। इस दौरान सेना को एक आतंकवादी ठिकाने का पता । आतंकियों का यह ठिकाना एक गोशाला में बना हुआ था। जहां से तलाशी के दौरान सेना और पुलिस ने भारी मात्रा हथियार एवं गोलाबारूद बरामद किया। जिसके बाद पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि इस मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी है।

Doda: Indian Army & Jammu and Kashmir police recovered a cache of Ammunition from the cow shed of a house during a search operation in Bhaleesa area last night. Case registered under Arms Act, one arrested. Further investigation underway. pic.twitter.com/AE8zFtyegu