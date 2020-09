Jammu-Kashmir में लश्कर के 3 आतंकी गिरफ्तार, पाक ड्रोन से भेजे गए हथियार बरामद

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) के राजौरी जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहां सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा ( Lashkar-e-Taiba ) के तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षाबलों ने इन आतंकियों के पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है। इन आतंकियों ने ये हथियार ड्रोन ( drone ) के जरिए प्राप्त किए थे। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। राजौरी ( Rajouri ) में की गई यह कार्रवाई सुरक्षाबलों के हाथ लगी बड़ी सफलता मानी जा रही है।

Three LeT terrorists arrested by a joint team of security forces from Rajouri district of Jammu region. Arms/ammunition recovered including two AK-56 rifles, two pistols, four grenades & Rs 1 lakh in cash: IGP Jammu Mukesh Singh