कश्मीर: श्रीनगर में सुरक्षाबलों के हाथ लगी बड़ी सफलता, हिजबुल के 2 आतंकियों को किया ढेर

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर पुलिस ( Jammu-Kashmir Police ) और CRPF के जवानों ने मंगलवार को हिजबुल ( Hizbul Mujahideen ) के दो आतंकवादियों को मार गिराया, जो कि श्रीनगर (Srinagar) के पुराने शहर के इलाके में छुपे हुए थे और मध्य रात्रि से ही उनके मुठभेड़ ( Encounter ) चल रही थी।

पुलिस ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि CRPF और पुलिस ने श्रीनगर शहर में चल रही मुठभेड़ में दो आतंकवादियों को मार गिराया है।

दोनों आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन ( Hizbul Mujahideen ) के हैं। उनसे दो हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं।

#WATCH Jammu & Kashmir: Encounter underway between security forces & terrorists in Nawakadal area of Srinagar. 2 terrorists have been killed in the operation so far. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/kdizpz3L1F