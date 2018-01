आरएसपुरा सेक्टर में सुबह से जारी है पाकिस्तानी फायरिंग, 2 स्थानीय लोगों की मौत

जम्मू: जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान की ओर से जारी फायरिंग में दो स्थानीय लोगों की मौत हो गई। वहीं चार लोग घायल हो गए। मरने वाले में एक महिला भी शामिल है। मृतक की की पहचान आरएसपुरा सेक्टर के बचनो देवी और सुनील कुमार उर्फ जौनी के रूप में हुई है। LoC के पास बसे गांवों को पाकिस्तानी जवानों ने निशान बनाया है। सूत्रों के मुताबिक एलओसी पर सुबह से ही पाकिस्तान की ओर से जबरदस्त फायरिंग की जा रही है। जम्मू के आरएसपुरा से रामगढ़ सेक्टर तक फायरिंग चल रही है।

सुबह से हो रही फायरिंग

सुबह करीब 6.40 बजे से शुरू हुई। बताया जा रहा है कि पाक रेंजर्स की ओर से भारत की करीब 30 से 40 चौकियों को निशाना बनाया गया है। लगातार हो रही फायरिंग से आसपास के लोग सहमे हुए हैं। गौरतलब है कि इसी हफ्ते BSF के जवान सुरेश पाकिस्तानी फायरिंग में शहीद हुए थे और तीन लोग मारे गए थे। उसके बाद भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के तीन जवान ढेर हुए थे। वहीं पाकिस्तान के कई बंकर और चेकपोस्ट नष्ट हुए थे।

Jammu & Kashmir: Two civilians killed, four injured in ceasefire violation by Pakistan in R S Pura sector; #Visuals from hospital pic.twitter.com/Z343u5v1Gb