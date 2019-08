पाकिस्तान ने राजौरी और उरी में तोड़ा सीजफायर, जवाबी कार्रवाई में पाक के तीन सैनिक ढेर

नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस के दिन भी पाकिस्तान ने नापाक हरकत की। पाकिस्तान की ओर सीजफायर का उल्लंघन किया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और उरी सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन किया गया है। सूत्रों के मुताबिक सीजफायर उल्लंघन में पाकिस्तान के तीन सैनिक मारे गए हैं। सुबह 7 बजे पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग की जा रही थी।

जम्मू कश्मीर के पूंछ, राजौरी और ऊरी में पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारत ने पाकिस्तान की नापाक हरकत को करारा जवाब दिया है। भारतीय सुरक्षाबलों की जवाबी कार्रवाई में तीन पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए हैं।

