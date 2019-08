जन्माष्टमी: देश में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की धूम, मंदिरों में बह रही भक्तिरस की धारा, PM-राष्ट्रपति ने दी शुभकामनाएं

भगवान श्रीकृष्ण जन्मोत्स पूरे देश में धूम-धाम से मनाई गई। इस बार जन्माष्मी का योग दो दिन रही। इसलिए देश के कई हिस्सों में शुक्रवार को भी जन्माष्टमी मनाई गई। कुछ जगहों पर आज (शनिवार) श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में आज जन्मोत्सव मनाया गया। देश के अलग-अलग हिस्सों के मंदिरों को खूबसूरती से सजाया गया। श्रीकृष्ण जीवन से संबंधित झांकियां सजाई गईं। हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए।

इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी और राष्टपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट के जरिए देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया- सभी देशवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्रीकृष्ण!

Janmashtami greetings to everyone! May the blessings of Bhagwan Shri Krishna always bring happiness and good health in our lives. Jai Shri Krishna! — Narendra Modi (@narendramodi) August 24, 2019

वहीं राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भी ट्वीट के जरिए देशवासियाें को श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा- जन्माष्टमी के अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं. भगवान श्री कृष्ण ने 'निष्‍काम कर्म' अर्थात् फल की इच्छा किए बिना कर्म करने का संदेश दिया है। मेरी कामना है कि यह त्योहार सबके जीवन में हर्ष-उल्लास और उमंग लाए।

मेरी कामना है कि यह त्योहार सबके जीवन में हर्ष-उल्लास और उमंग लाएं — राष्ट्रपति कोविन्द — President of India (@rashtrapatibhvn) August 24, 2019

वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जन्मोत्सव मनाया गया। नंद लाल के स्वागत के लिए कई दिनों से भक्तों के आने का तांता लगा रहा। मथुरा में लड्डू गोपाल के आने की खुशी मनाई गई। मंदिर को खूब सजाया गया है।

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के लिए भव्य आयोजन किया गया । इस तीन दिवसीय आयोजन के लिए बड़ा मंच तैयार किया गया , जिस पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कलाकर प्रस्तुतियां दे रहे हैं।

Chief Minister Yogi Adityanath celebrates #Janamashtami with children at Gorakhnath Temple in Gorakhpur. pic.twitter.com/CtjJ477Zli — ANI UP (@ANINewsUP) August 23, 2019

#WATCH: 'Aarti' being performed at Krishna Janmabhoomi Temple in Mathura on #Janmashtami. pic.twitter.com/gntrKAKTyL — ANI UP (@ANINewsUP) August 24, 2019

'दही हांडी' प्रमुख आकर्षण

जन्माष्टमी का मुख्य आकर्षण 'दही हांडी' कार्यक्रम रहा। मथुरा के रामलीला मैदान में हुए समरोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। मुंबई से एक मंडली को दही हांडी कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर बुलाया गया।

#JAMMU: People took out a procession in the city to celebrate the festival of #janamashtami, earlier today. pic.twitter.com/E7vvy8Y9UY — ANI (@ANI) August 23, 2019

जम्मू में भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर में भी कृष्ण जन्माष्टमी धूम-धाम से मनाई गई। कई मंदिरों में भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से संबंधित झांकियां निकाली गईं।

इसी प्रकार केरल के तिरुवनंतपुरम में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। इसमें भी भिन्न तरह की झांकियां निकाली गईं। जिनमें बच्चे भगवान श्रीकृष्ण का रूप धारण करके शामिल हुए।

ओडिशा में इंस्कॉन मंदिर भुवनेश्वर में श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव धूम-धाम से मनाया।