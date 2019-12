बांग्लादेशी विदेश मंत्री के बाद जापानी PM शिंजो आबे ने भारत दौरा रद्द किया?

नई दिल्ली। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए. के. अब्दुल मोमिन द्वारा अपनी भारत यात्रा रद्द किए जाने के एक दिन बाद अब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपनी भारत यात्रा टाल दी है।

जापान के जिजी प्रेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई है। आबे की यात्रा रविवार से शुरू होने वाली थी। आबे 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले थे।

दोनों नेताओं की बैठक असम के गुवाहाटी में होनी थी, जहां फिलहाल विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

India, Japan defer Shinzo Abe's visit to mutually convenient date in near future: MEA



Read @ANI Story | https://t.co/lX9ptNgeHu pic.twitter.com/63GJZ4FzyQ