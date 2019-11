JNU से संसद तक छात्रों का विरोध प्रदर्शन, महिला पुलिसकर्मियों के साथ धक्कामुक्की

नई दिल्ली। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) स्टूडेंट्स का संसद मार्च शुरू हो गया है। करीब तीन हजार छात्र-छात्राओं ने मार्च निकाला है। जेएनयू गेट पर लगाए गए बैरिकेड को छात्रों ने तोड़ दिया है। यहां तक कि महिला पुलिसकर्मियों के साथ छात्राओं ने धक्कामुक्की की है।

जेएनयू कैंपस के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। पुलिस ने कई छात्र-छात्राओं को हिरासत में लिया है। विश्वविद्याल के गेट के बाहर करीब 1000 से ज्यादा पुलिस जवानों को तैनात किया गया है।

LIVE UPDATES:

- JNU छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी

-छात्रों ने आज संसद का घेराव शुरू किया

-छात्र बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए हैं और आखिरी बैरिकेड को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

- बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे कई छात्रों को हिरासत में लिया गया

Delhi: Police stops jawaharlal nehru university students at Ber Sarai road, not allowed to march ahead towards Parliament #JNU pic.twitter.com/Nf2VFnw2JH