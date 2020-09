JEE-NEET 2020 पर सुप्रीम कोर्ट का विपक्ष को झटका, रोज बढ़ रही है जेईई परीक्षार्थियों की संख्या

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने शुक्रवार को एनईईटी और जेईई (मेंस) परीक्षाएं ( NEET-JEE Exam 2020 ) आयोजित करने के शीर्ष अदालत के 17 अगस्त के आदेश की समीक्षा के लिए छह विपक्षी शासित राज्यों के मंत्रियों द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने समीक्षा याचिका पर विचार किया। वहीं, 1 सितंबर से शुरू हुई जेईई मेंस की परीक्षाओं में हाजिर होने वाले छात्रों की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है।

खराब नींद, उच्च रक्तचाप और Gut Microbiome के बीच बड़ा संबंध आया सामने

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के संचालन के साथ हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और टिप्पणी की थी कि जीवन चलते रहना चाहिए और छात्र महामारी की वजह से अपना एक कीमती साल खो नहीं सकते हैं। छह विपक्ष शासित राज्यों- पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान ने शीर्ष अदालत को 28 अगस्त को कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की।

अधिवक्ता सुनील फर्नांडिज द्वारा दायर इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एनईईटी, जेईई, छात्रों की सुरक्षा, बचाव और जीवन के अधिकार के आदेश का विरोध किया गया था। यह भी तर्क दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा आयोजित करने में आने वाली आवाजाही की परेशानियों को नजरअंदाज किया।

Supreme Court refuses to entertain the review petition filed by ministers of six states, seeking review of the court's August 17 order to conduct NEET-UG and JEE (Mains) examinations. pic.twitter.com/3kKLm5VX3n

इन याचिकाकर्ताओं में पश्चिम बंगाल सरकार के प्रभारी मंत्री, श्रम विभाग एवं ईएसआई (एमबी) योजना और कानून एवं न्यायिक विभाग मलय घटक, झारखंड के कैबिनेट मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव, राजस्थान के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. रघु शर्मा, छत्तीसगढ़ के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, संस्कृति, योजना, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत, पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं श्रम कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह सिंधु और महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय रविंद्र सामंत शामिल रहे।

भारत में Coronavirus से होने वाली मौतों का आंकड़ा कब होगा 1,00,000 पार

रोजाना बढ़ रहे जेईई परीक्षार्थी

1 से 6 सितंबर तक आयोजित की जाने वाली JEE Main परीक्षा जारी है और NEET का आयोजन 13 सितंबर को किया जाएगा। जेईई में रोजाना शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस संबंध में शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 1 सितंबर यानी पहले दिन आयोजित बीआर्क और बी प्लानिंग की जेईई परीक्षा में पंजीकृत कुल 1,12,247 परीक्षार्थियों में से 54.67 फीसदी यानी 61,366 इसमें शामिल हुए।

वहीं, दूसरे दिन बीई/बीटेक के लिए पंजीकृत कुल 1,74,350 परीक्षार्थियों में से 81.08 फीसदी यानी 1,41,372 परीक्षा देने पहुंचे। इसके अलावा तीसरे दिन यानी गुरुवार तीन सितंबर को बीई/बीटेक के लिए पंजीकृत कुल परीक्षार्थियों की संख्या 1,71,924 थी, जिसमें 82.14 फीसदी यानी 1,41,220 छात्र परीक्षा देने पहुंचे।

Here is the attendance for the last 3 days for #JEEMain. Students are participating in the exam with full confidence.@EduMinOfIndia @DrRPNishank @PIB_India @SanjayDhotreMP pic.twitter.com/0bILPhtcCz