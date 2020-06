जेसिका लाल हत्याकांड का दोषी मनु शर्मा रिहा, 14 साल बाद समय से पहले आया बाहर

नई दिल्ली। राजधानी के चर्चित जेसिका लाल ( Jessical lal Murder case ) हत्याकांड के दोषी मनु शर्मा ( Manu Sharma ) को तिहाड़ जेल ( Tihar Jail ) से रिहा कर दिया गया है। मनु शर्मा को समय से पहले ही जेल से रिहा किया गया है। एलजी अनिल बैजल ( LG Anil Baijal ) ने मनु शर्मा समेत 18 अन्य कैदियों को समय से पहले रिहाई वाले आदेश को मंजूरी दे दी है।

दरअसल दिल्ली सजा समीक्षा बोर्ड ने जेसिका लाल हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे मनु शर्मा की समय से पहले रिहाई की सिफारिश की थी। इस सिफारिश पर दिल्ली के उपराज्यपाल ( Lieutenant Governor of Delhi ) अनिल बैजल ( Anil Baijal ) ने मुहर लगा दी है।

मनु शर्मा को 14 साल की कैद के बाद अच्छे व्यवहार के आधार पर तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। सजा समीक्षा बोर्ड के पास मनु शर्मा का नाम 6वीं बार आया था। इससे पहले मनु के केस को एसआरबी में पांच बार और रखा जा चुका था। हर बार शर्मा के नाम को अगली मीटिंग में लाने के लिए रेफर कर दिया जाता था। हालांकि छठी बार मनु शर्मा को सफलता मिली और उन्हें रिहा कर दिया गया।

