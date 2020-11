झारखंड: छठ पूजा को लेकर सीएम ने जनता से ऐहतियात बरतने की अपील की

नई दिल्ली। छठ पूजा को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने आम जनता से अपील की है कि वे इस दौरान खास ऐहतियात बरतें। महामारी के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखें। बुखार (Fever) की स्थिति में घाट तक नहीं जाने की सलाह दी गई है।

It has been decided that #ChhathPuja can be celebrated at river banks & ponds while following all #COVID19 protocols like wearing masks & maintaining social distancing: Jharkhand CM Hemant Soren.



Jharkhand Govt yesterday issued an order to not permit #ChhathPuja in water bodies. pic.twitter.com/jAarvMYmEG