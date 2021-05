झारखंड: 24 घंटे में 65 लोगों की मौत के साथ कोविड मौतों में गिरावट का सिलसिला जारी

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ( Second wave of coronavirus ) भारी तबाही मचा रही है। हालांकि इस बीच कुछ राज्यों में कोरोना के नए मरीजों की संख्या जरूर कुछ कम हुई है। इस क्रम में झारखंड में कोविड ( Coronavirus in jharkhand ) से होने वाली मौतों में गिरावट देखने को मिली है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार झारखंड में पिछले 24 घंटों के भीतर कोरोना की वजह से 65 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या में यह मई महीने में अब तक सबसे कम आंकड़ा बताया जा रहा है।

कोरोना वैक्सीन के निर्यात पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब- पूरा विश्व एक यूनिट, सबकी सुरक्षा जरूरी

चौथी बार कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 100 से नीचे गया

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार ऐसा चौथी बार है जब कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 100 से नीचे गया हो। हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि राज्य में कोरोना वायरस से 15 मई को 76 और 13 और 15 मई को 97-97 मौत हुई थीं। जबकि दो मई को सबसे ज्यादा 159 मौत के मामले दर्ज किए गए थे। विभाग के अनुसार राज्या में कोरोना रिकवरी रेट में भी काफी सुधार देखा गया है। राज्य में कोरोना रिकवरी रेट 85.37 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 83.80 प्रतिशत से कहीं बेहतर है। वहीं, कोरोना से होने वाली 65 मौतों के साथ ही झारखंड में मौत का कुल आंकड़ा 4431 पहुंच गया है।

कोविड प्रोटोकॉल के बीच खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट, नया होगा दर्शन करने का तरीका

राज्य के 24 में से सात जिलों में किसी की मौत की खबर नहीं

राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन पर एक नजऱ डालने से पता चलता है कि झारखंड के प्रमुख शहरों जैसे रांची, पूर्वी सिंहभूम में मुख्यालय जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग और रामगढ़ में कोविड-19 के ज्यादा मामले दिखाई दे रहे हैं। जबकि दुमका, गढ़वा, चतरा सहित अपेक्षाकृत पिछड़े जिलों में और गुमला कम संख्या में संक्रमण दर्ज कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के 24 में से सात जिलों में किसी की मौत की खबर नहीं है। सात जिले चतरा, दुमका, गुमला, लातेहार, पाकुड़, साहेबगंज और सरायकेला हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रोकथाम में जुटी झारखंड सरकार ने लॉकडाउन को 27 मई तक के लिए बढ़ा दिया है।