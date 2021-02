झारखंड : 10 लाख रुपए का इनामी नक्सली ने किया सरेंडर, 72 मामलों में है आरोपी

नई दिल्ली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का जोनल कमांडर जीवन कंडुलना ने रांची पुलिस लाइन में रविवार को सरेंडर कर दिया। जीवन पर 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा झारखंड सरकार ने की थी। झारखंड पुलिस को कंडुलना की लगभग 10 वर्षों से तलाश थी। अभी तक पुलिस ने उसकी तलाश में चार हजार सर्च ऑपरेशन भी चलाए थे लेकिन वो पुलिस की पकड़ से बाहर था।

Jharkhand: A naxal carrying a reward of Rs 10 lakhs on his head surrendered before district administration in Ranchi today. pic.twitter.com/i7199qsVPs