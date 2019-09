जम्मू-कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, 5 एके-47 के साथ पकड़ाए तीन आतंकी

नई दिल्ली। भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब-जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर हथियारों के जखीरे से भरा एक ट्रक मिला है। कठुआ के लखनपुर बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान हथियारों की इस खेप को पकड़ा गया। ऐसा बताया जा रहा है कि यह हथियार पंजाब से श्रीनगर ले जाए जा रहे थे।

ट्रक में खाने के सामान की आड़ में हथियारों को जम्मू कश्मीर पहुंचाया जा रहा था। पुलिस इन हथियारों के साथ 3 आतंकियों को भी गिरफ्तार किया है।

SSP Kathua: A truck carrying arms and ammunition has been recovered in Kathua, more details are awaited. #JammuAndKashmir https://t.co/LRfKQi3c3P pic.twitter.com/nvVTi2AcPg