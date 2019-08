नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों को घाटी से तत्काल लौटने वाली एडवाइजरी जारी की है। आदेश आने के बाद राज्य की सियासत गरमा गई है। राज्य के बदलते हालात पर विपक्षी दलों ने आपात बैठक बुलाकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है।

पीडीपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री और महबूबा मुफ्ती ( Former CM Mehbooba Mufti ) ने कहा है कि कश्मीर में 'कुछ बड़ा' प्लान किया जा रहा है। मुफ्ती ने कहा कि सूबे में दहशत का माहौल है, लोग घबराए हुए हैं। हमारी कोई क्षेत्रीय लड़ाई नहीं है। मुफ्ती ने एक के बाद एक ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है।

मुफ्ती ने ट्विटर पर लिखा, 'आप इकलौते मुस्लिम राज्य का प्यार जीतने में नाकाम रहे हैं, जिसने धार्मिक आधार को छोड़कर सेक्युलर इंडिया को चुना था। अब चीजें बदल गई हैं। मुफ्ती ने लिखा कि सड़कों पर पूरी अव्यवस्था फैली हुई है। लोग पेट्रोल पंप, एटीएम और किराना दुकानों पर सामान लेने के लिए पहुंच रहे हैं । क्या केंद्र को सिर्फ अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा की फिक्र है जबकि कश्मीरियों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है।

You failed to win over the love of a single Muslim majority state which rejected division on religious grounds & chose secular India. The gloves are finally off & India has chosen territory over people. — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) August 2, 2019

Complete chaos on the streets of Srinagar. People rushing to ATMs, petrol pumps & stocking up on essential supplies. Is GOI only concerned about the safety of yatris while Kashmiris have been left to their own devices? — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) August 2, 2019

इस तरह के कदम के भयावह परिणाम- मुफ्ती

मुफ्ती ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि अर्थव्यवस्था गिरती जा रही, लेकिन मुझे आशा है कि कश्मीर का इस्तेमाल असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नहीं किया जाएगा। इस तरह के कदम से भयावह परिणाम होंगे और कश्मीरियों को गहरा धक्का लगेगा।

The economy is in free fall but I hope like always Kashmir isn’t used as a red herring to distract masses from the real issues. Such a move will have catastrophic consequences & push Kashmiris to the brink. https://t.co/UbO7Kfv9tw — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) August 2, 2019

घाटी में दहशत का माहौल-आजाद

वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भी कहा है कि कश्मीर में खौफ का माहौल है, इस तरह का एडवाइजरी इससे पहले कभी नहीं जारी की गई थी । आर्टिकल 35-A और 370 को हटाने को लेकर चल रहीं अटकलों से घाटी में दहशत का माहौल बना हुआ है। इन धाराओं को हटने से सबसे से ज्यादा नुकसान जम्मू और लद्दाख का होगा।

GN Azad: Massive build-up of security forces,curtailment of Amarnath Yatra&also unprecedented advisories being issued to tourists,yatris&civilians are creating an atmosphere of heightened insecurity&fear. We urge GoI not to take any decision which would precipitate a deep crisis. https://t.co/zWup4P4FVa — ANI (@ANI) August 2, 2019

अमरनाथ यात्रा को बीच में रोकने का क्या मतलब- उमर

वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ( Omar Abdullah ) ने ट्वीट कर लिखा कि आज तक हमने अमरनाथ यात्रा बीच में नहीं रोकी। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार विदेशी और भारतीय पत्रकारों की टीम पर पैसे बहाकर उन्हें यह बता रही है कि कश्मीर के हालात अच्छे हैं और यात्रा कितनी अच्छी चल रही है तो फिर यात्रियों और पर्यटकों को लौटने की एडवाइजरी क्यों जारी की गई।

The next time someone accuses a past elected government in J&K of mismanagement please remember we never allowed a situation to develop where the Amarnath yatra had to be cancelled, tourists had to be driven out or panic was allowed unchecked on the streets of the valley. — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) August 2, 2019

लोगों को होटलों से निकाला जा रहा- उमर

गुलमर्ग के होटलों में रहने वाले दोस्तों को वहां से निकलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। राज्य परिवहन की बसें पहलगाम और गुलमर्ग से लोगों को बाहर निकालने में लगी हुई है। अगर अमरनाथ यात्रा के लिए खतरा है तो गुलमर्ग को क्यों खाली किया जा रहा है

Friends staying in hotels in Gulmarg are being forced to leave. State road transport Corpn buses are being deployed to bus people out from Pahalgam & Gulmarg. If there is a threat to the yatra why is Gulmarg being emptied? — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) August 2, 2019

आर्टिकल 35-A और 370 को खत्म करने की अटकलें

दरअसल, जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने 35 हजार अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी है। जवानों की तैनाती से अटकलें हैं कि आर्टिकल 35-A और 370 को खत्म करने के लिए सरकार यह योजना बनाई है। हालांकि केंद्र सरकार इन अटकलों को खारिज कर दिया है।