कश्मीर पुलिस ने 2 आतंकी और 2 संदिग्धों को किया अरेस्ट, नवीद को भगाने का है इनपर शक

श्रीनगर: गुरुवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकी नवीद को भगाने वाले मामले में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने कथित तौर पर पाकिस्तानी आतंकी नवीद को भगाने वाले चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चारों को मीडिया के सामने भी पेश किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर पुलिस के आईजी मुनीर खान ने बताया कि ऐसा शक है कि नवीद को लश्कर ए तैयबा का नया कमांडर बनाने के लिए भगाया गया है। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, नवीद जट को भागने के मामले में शकील भट, टीका खान, राहिल काचरू और मोहम्मद शफी नाम के लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलवामा जिले के रहने वाले हैं चारों

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुनीर खान ने मीडिया को बताया कि चारों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और जल्द ही नवीद तक पहुंचने को कोशिश की जा रही है। पुलिस ने जिन चार लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें से 2 तो आतंकवादी हैं और अन्य 2 ओवर ग्राउंड वर्कर हैं। ये चारों पुलवामा जिले के काकापोरा के रहने वाले हैं। इन गिरफ्तारियों के अलावा नवीद और एक अन्य आतंकी फरार है जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इन्होंने ही बीते मंगलवार को हुए आतंकी हमले के दौरान नवीद और उसके साथियों को भागने की कोशिश की थी। एसआइटी ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। यह खुलासा जम्मू कश्मीर के एडीजीपी मुनीर खान ने दी।

लश्कर का नया कमांडर बन सकता है आतंकी नवीद

एडीजी मुनीर अहमद खान ने बताया कि हमें इस बात का शक है कि नवीद को लश्कर का कमांडर बनाने के लिए फरार कराया गया है, हालांकि जांच के बाद ही इस बात की पुष्टि की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस को शक है कि अबु दुजाना और अबु इस्माइल के मारे जाने के बाद लश्कर नवीद को अपना कमांडर बनाना चाहता था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि नवीद को भगाने की साजिश पिछले 4 महीने से रची जा रही थी। इतना ही नहीं आतंकियों ने नवीद को पुलवामा की सेंट्रल जेल से भगाने की साजिश रची थी, लेकिन सुरक्षा के कारण ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने बताया इस साजिश के नाकाम होने के बाद श्रीनगर के अस्पताल से भागने का प्लान बनाया गया था।

SIT की जांच के बाद ही होगा पूरा खुलासा

इस दौरान मुनीर खान ने कहा कि इस नवीद के भागने के बाद से सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें वायरल हो रही हैं, लेकिन मैं किसी चीज पर कोई बात नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई है और जांच पूरी होने के बाद ही पूरी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बीच मैं पुलिस की टीम को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि इतने कम समय में केस को क्रैक किया है। इस मामले को एक प्रफेशनल जांच की जरूरत है तभी जाकर इसके सारे तथ्यों का खुलासा हो सकेगा।

2 terrorists & 2 Over Ground Workers arrested in a raid conducted by SIT in connection with firing in SMHS Hospital on 6th February #JammuAndKashmir pic.twitter.com/yBltbFUJz0