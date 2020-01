श्रीनगर में CRPF दल पर ग्रेनेड हमला, दो नागरिक घायल

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीआरपीएफ दल पर आतंकी हमला हुआ । हजरतबल के पास हबक क्रॉसिंग पर सीआरपीएफ की सड़क सुरक्षा पार्टी पर संदिग्ध आतंकियों ने ग्रेनेड हमला (Jammu and Kashmir Terrorists grenade attack on CRPF ) किया। इस हमले में दो आम नागरिक घायल हो गए हैं। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेरकर आतंकियों के खिलाफ तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। घायल नागरिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल दोनों नागरिकों की हालत गंभीर है।

आतंकियों ने CRPF पार्टी पर फेंका था ग्रेनेड

सीआरपीएफ सड़क सुरक्षा पार्टी को निशाना बनाकर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका, लेकिन निशाना चूक गया और दो आम नागरिक इसकी चपेट में आ गए।

ये भी पढ़ें: JNU हिंसा: अहमदाबाद में ABVP-NSUI कार्यकर्ता आपस में भिड़े, कई छात्र घायल

Jammu and Kashmir: Terrorists lob grenade at Habak Chowk in Srinagar.More details awaited. pic.twitter.com/RZs8hxDpHX