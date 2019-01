जम्मू-कश्मीर: शोपियां में 44 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर आतंकी हमला, सर्च अभियान तेज

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में सेना लगातार आतंकियों को सफाया करने में जुटी है। ऑपरेशन ऑलआउट के तहत सेना आतंकियों पर प्रहार कर रही है। अभी तक ढाई सौ से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया है। सेना के इस अभियान से आतंकी बौखला गए हैं। रविवार को शोपियां में आतंकियों ने सुरक्षाबलों के कैंप पर हमला बोल दिया। 44 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर ग्रेनेड हमला किया गया है। हमले के बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की है। हालांकि अभी तक किसी तरह की नुकसान की खबर नहीं है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया है।

Jammu And Kashmir: Terrorists attacked 44 Rashtriya Rifles camp at Ahgam, Shopian today. Security forces retaliated. No loss of life or property reported. Area cordoned, search operation going on.