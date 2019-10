जम्मू-कश्मीरः आतंकी वारदात में तेजी, बस स्टैंड पर ग्रेनेड अटैक के बाद अनंतनाग में फायरिंग

श्रीनगर। एक ओर जहां मंगलवार को यूरोपियन यूनियन के 28 सांसदों वाला प्रतिनिधिमंडल जम्मू-कश्मीर में हालात का जायजा लेने पहुंचने वाला है, घाटी में सोमवार को आतंकी वारदात में तेजी आ गई। सोमवार दिन में सोपोर के बस स्टैंड के पास ग्रेनेड अटैक करने के बाद आतंकियों ने रात में अनंतनाग में फायरिंग की। इन दोनों ही घटनाओं में आतंकियों के निशाने पर आम नागरिक थे।

ताजा जानकारी के मुताबिक कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने एक आम नागरिक पर फायरिंग की है। इस संबंध में कश्मीर जोन की पुलिस ने बताया कि अनंतनाग के बिजबेहारा इलाके में आतंकवादियों ने एक नागरिक के ऊपर फायरिंग की। इस संबंध में अन्य जानकारी आना बाकी है।

वहीं, दोपहर की घटना के संबंध में कश्मीर जोन की पुलिस ने बताया कि आतंकवादियों ने सोमवार दोपहर बाद सोपोर में बस स्टैंड के नजदीक ग्रेनेड फेंका। आतंकवादियों के निशाने पर आम नागरिक थे। इस हमले में 19 लोगों के घायल होने की सूचना है। इनमें से गंभीर रूप से घायल 6 व्यक्तियों को श्रीनगर के अस्पताल भेजा गया है।

वहीं, ग्रेनेड से हमला होते ही इलाके में अफरातफरी मच गई। लोग इधर-उधर भागने लगे। तुरंत सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और इलाके की घेराबंदी कर दी। जबकि घायलों को इलाज के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इसके पास सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया और हर संदिग्ध गतिविधि-व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है

बता दें कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वहां के बदले हुए हालात का जायजा लेने के लिए यूरोपियन यूनियन (EU) के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल वहां का दौरा करने पहुंचने वाला है।

