यूरोपीय यूनियन की जम्मू-कश्मीर यात्रा एक आयोजित दौरा : गुलाम नबी आजाद

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने मंगलवार को यूरोपीय पार्लियामेंट के सदस्यों के कश्मीर घाटी की यात्रा को आयोजित दौरा बताया। उन्होंने भारतीय सांसदों को वहां की यात्रा की इजाजत नहीं देने के लिए केंद्र की आलोचना की। आजाद ने दिल्ली में कश्मीर को लेकर एक विरोध प्रदर्शन में भाग लेते समय ये बाते बोली।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'यह एक आयोजित दौरा है, मुझे यूरोपीय यूनियन डेलीगेशन के जम्मू-कश्मीर के दौरे को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति यह है कि देश के सांसदों को दौरे की अनुमति नहीं दी जा रही है।'

उन्होंने याद दिलाया कि उन्हें तीसरी बार राज्य का दौरा करने की अनुमति नहीं दी गई और एक बार सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ इजाजत नहीं दी गई, जिसका हिस्सा राहुल गांधी भी थे।

कांग्रेस नेता ने कहा कि हर बार उन्हें हवाई अड्डे से वापस भेजा गया। उन्होंने कहा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के बाद उन्हें घाटी की यात्रा की इजाजत दी गई। आजाद ने नरम अंदाज में अपनी टिप्पणी की, जबकि उनकी पार्टी और सहयोगियों ने यूरोपीय पार्लियामेंट के सदस्यों को कश्मीर का दौरा करने की इजाजत देने के लिए मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की।

कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा गया, 'क्या भाजपा इसी राष्ट्रवाद का प्रचार कर रही है? विदेशी दखल व मूल्यांकन को आंतरिक मामलों में इजाजत दे रही है, जबकि भारतीय सांसदों को स्वतंत्र रूप से यात्रा पर रोक लगा रही है।

MPs from Europe are welcome to go on a guided tour of Jammu & #Kashmir while Indian MPs are banned & denied entry.



There is something very wrong with that.https://t.co/rz0jffrMhJ